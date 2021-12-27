Около 7,5 млн обращений отработано столичным центром iKOMEK за 4 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Городскому центру мониторинга и оперативного реагирования iKOMEK 4 года. За это время его специалисты приняли и отработали порядка 7,5 млн обращений от жителей столицы, 86,6% из которых были решены с первого звонка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

За 4 года деятельности Центр мониторинга и оперативного реагирования города Нур-Султан из кол-центра с единым номером 109 превратился в единую систему оперативной связи между жителями и властями города. Кроме того, Центр iKOMEK в круглосуточном режиме обеспечивает безопасность города, объединяет колл-центры коммунальных предприятий и позволяет обрабатывать обращения и предложения жителей.

На сегодняшний день iKOMEK стал практическим примером «Концепции слышащего государства» Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также цифровой трансформации работы столичного акимата. Каждый житель или гость столицы по всем интересующим его вопросам, жалобам, предложениям или за экстренной помощью может обратиться в Центр по номеру 109, через социальные сети, чат-боты или мобильное приложение.

Цифровые решения разработчиков Центра из года в год повышают эффективность работы акимата и городских служб. Так, например, «Рейтинг системных проблем города», созданный на основе технологии BIG DATA выявил 79 системных проблем столицы, 49 из которых на сегодняшний день решены. Весь процесс отслеживания и мониторинга деятельности городских служб автоматизирован, аналитическая система самостоятельно выявляет проблемы на основе системности и критичности инцидентов.

Кроме того, iKOMEK обеспечивает безопасность в столице с помощью 16 тысяч камер видеонаблюдения, которые установлены по городу, в местах скопления людей в том числе школах, детских садах, на дорогах и больницах.

С начала 2021 года сотрудниками iKOMEK выявлено более 16 000 административных правонарушений на сумму 38 миллионов тенге. Оказано содействие правоохранительным органам в раскрытии более 100 уголовных преступлений. Совместно с отделом экологической полиции ДП города ведется работа по выявлению несанкционированных свалок, которые негативно отражаются на экологии столицы.

Также, операторами через городскую систему видеонаблюдения посезонно выявляются факты несвоевременно убранного снега, подтопления воды во время паводков и дождей, открытые колодцы и другие инциденты в сфере ЖКХ.

За 4 года было принято и отработано около 7,5 миллионов обращений от жителей города, из которых 86,6% обращений были решены с первого звонка. Ежегодно сервисом iKOMEK пользуются около 800 тысяч жителей столицы. Количество обращений в канцелярию акимата столицы от жителей было сокращено на 21%.

Как отметила руководитель и разработчик концепции Городского центра iKOMEK Жаннат Дубирова. Главным достижением iKOMEK является повышение вовлеченности горожан в развитие столицы. Об этом говорит количество обращений, которое с каждым годом увеличивается.

«iKOMEK – это помощник Слышащего государства, который прислушивается к мнению и жалобам жителей города, и оперативно решает их проблемы для того чтобы каждый житель Нур-Султана чувствовал себя в безопасности и комфорте», - подчеркнула Жаннат Дубирова.

Под телефонным номером 109 на сегодняшний день объединены более 1000 организаций в городе. Ежегодно около 4 миллионов Push уведомлений поступают жителям об отмене занятий, аварийных и ремонтных работах, закрытии/открытии трасс через мобильное приложение iKOMEK109 или чат-бот в Telegram.

Напомним, городской центр iKOMEK был создан 26 декабря 2017 года в рамках первого этапа трансформации столичного акимата. В основу его работы взята лучшая практика городов США и Канады, где служба 311 объединяет все не экстренные вопросы, а 911 – экстренные вопросы города.

Из года в год Центр становится победителем международных конкурсов и премий. Так, в международном конкурсе Сall center Guru Awards, в котором iKOMEK109 три года подряд становился лучшим из лучших в индустрии контакт-центров, среди 360 организаций СНГ.

В 2019 году Президент страны Касым-Жомарт Токаев посетил Центр iKOMEK и отметил важность использования современных цифровых технологий государственными органами для установления коммуникации и эффективной обратной связи с населением. По поручению Главы государства аналоги Центра iKOMEK внедряются в регионах страны.