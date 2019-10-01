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Около 66 млн тенге сэкономят за счет оптимизации госорганов в СКО

1 Октября 2019 20:33
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Около 66 млн тенге сэкономят за счет оптимизации госорганов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области провели анализ деятельности местных исполнительных органов на предмет оптимизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, за счет реорганизации структурных подразделений и подведомственных организаций планируется экономия в сумме 65,9 млн тенге.

«В сфере здравоохранения за счёт объединения 5 медицинских учреждений, расположенных в Петропавловске, в одну многопрофильную областную больницу будет сэкономлено около 11 млн тенге. Оптимизация учреждений «Областное музейное объединение», «Музей Магжана Жумабаева», «Историко-краеведческий музей Есильского района», «Историко-краеведческий музей района М. Жумабаева», «Музей района Шал акына» и «Дом-музей им. И.П.Шухова» в «Областное музейное объединение» дала экономический эффект в 249 тысяч тенге», - сообщили в пресс-службе.

За счет присоединения молодежного ресурсного центра и центра анализа и развития межконфессиональных отношений к региональной службе коммуникаций удалось сэкономить 4,1 млн тенге бюджетных средств.

«В системе образования объединения коснутся школы искусств «Жас дарын» и и художественного лицея в КГКП «Школа искусств «Жас дарын». В Акжарском районе реорганизуют музыкальную школу и школу искусств в КГКП «Школа искусств «Серпер». В целом, на районном уровне, по предварительным подсчетам, экономия от оптимизации составит 14,6 млн тенге», - проинформировали в пресс-службе.

Провели в госорганах инвентаризацию площадей и оптимизировали административные кабинеты, комнаты отдыха руководителя, общие и вспомогательные помещения. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог излишняя площадь составила 52 квадратных метра, экономия - 608 тысяч тенге. В аппарате акима Астраханского сельского округа Аккайынского - 150 «квадратов» и экономия – 600 тысяч тенге.

Олеся Жуковень

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Другие государственные органы,
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Олеся Жуковень

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