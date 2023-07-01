Около 6500 иностранных автомобилей легализовали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 30 июня завершилась легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. В Карагандинской области около 6,5 тыс. автовладельцев легализовали свой транспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 23 января по 30 июня в Карагандинской области легализовано около 6500 иностранных автомобилей, а также 1200 автомобилей-конструкторов. При этом гражданам Казахстана, своевременно подавшим заявку до 30 июня и не успевшим легализовать автомобили, предоставляется право легализовать их после указанного срока.

«Принято решение, что автомобили, которые не были легализованы по разным причинам, в том числе в связи с наложенными на них ограничениями или обременениями, ставятся на временный учет сроком на 5 лет без уплаты 200 000 тенге. При этом будут выдаваться свидетельства о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки Республики Казахстан. Оплата госпошлины за государственные номерные знаки составляет 9 660 тенге, свидетельства о регистрации транспортного средства – 4313 тенге и сбор за обычную регистрацию – 863 тенге. В случае снятия авто с учета по месту последней регистрации в другой стране можно зарегистрировать его на правилах легализации. Если гражданами Казахстана будет принято решение вывезти автомобили за пределы страны, то они должны будут сдать СРТС и ГРНЗ Республики Казахстан, после чего им будут возвращены регистрационные документы и ГРНЗ иностранного государства», - сообщил начальник управления административной полиции ДП Карагандинской области Багдат Какимов.

Работа по регистрации ранее поданных заявок по легализации автомашин все еще продолжается, ангар специализированного ЦОНа действует в штатном режиме. Также сотрудники Процессингового центра продолжают консультировать граждан по вопросам легализации автомашин и их временному учету.