Около 650 человек призовут в армию в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области весной служить в армию отправится 641 молодой человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в весенний призыв ряды Вооруженных сил, других воинских формирований пополнит 641 житель области. Из них Вооруженные силы – 255, Пограничную службу – 131, Национальную гвардию – 237, Министерство по чрезвычайным ситуациям - 16, службу государственной охраны – 2 человека. В настоящее время ведется работа по призыву на срочную воинскую службу в ряды Пограничной службы.

«Призывники, попавшие в ряды Пограничной службы, будут нести срочную воинскую службу в воинских частях, расположенных в городе Атырау. По желанию солдата через шесть месяцев в той же воинской части можно пройти военную службу по контракту. Также срочники обеспечиваются рабочими местами. При поступлении в правоохранительные органы они могут трудоустроиться без прохождения специально утвержденных тестов», – сообщил на совещании, посвященном весеннему призыву, заместитель акима области Кайрат Нуртаев.

Призывная кампания, стартовавшая 1 марта, продлится до 30 июня.