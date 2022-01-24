Около 634 тысячи жителей Жамбылской области получили прививки от коронавируса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается вакцинация населения в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления здравоохранения, по области вакцинации подлежат 631 300 человек старше 18-ти лет.

С 1 февраля 2021 года в область доставлено 167 200 доз отечественной вакцины «QazCovid-in» (на 83 600 человек), 421 795 доз вакцины «Спутник V» для 1 компонента и 383 260 доз 2 компонента, 60 000 доз «Hayat-Vax» на 30 000 человек. Кроме того, 34 000 доз «CoronaVac» на 17 000 человек, 139 000 доз вакцины Sinofarm «VeroCell» на 69 500 человек.

С нарастанием первым компонентом прошли вакцинацию 633 991 человек, из них 75 692 получили отечественную, 421 795 «Спутник V» и 29 911 «Hayat-Vax», 17 000 человек «CoronaVac» и 69 104 – Sinofarm «VeroCell».

«Это 17 801 медицинских работников, 28 984 работников образовательных учреждений, 13 361 сотрудников специальных органов, 6 536 государственных служащих и 566 339 других категорий. Проведена вакцинация 2-м компонентом 567 129 других лиц. Проведена вакцинация 2-м компонентом с нарастанием 571 257 человек. Осложнений после прививок не зарегистрировано», - пояснили в ведомстве.

«На сегодняшний день в Жамбылской области эпидемиологическая ситуация вызывает опасения, так как регион вошел в «красную зону». Вакцинация - единственный способ остановить пандемию и вернуться к нормальной жизни», - подчеркнули в областном управлении здравоохранения.

На территории региона на сегодняшний день зарегистрировано с начала пандемии 23 555 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 21 243 жамбылца.

Отметим, что население Жамбылской области составляет порядка 1,2 млн человек.