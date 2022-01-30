Около 625 тысяч человек провакцинированы Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».

По данным МВК, 29 января 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинировано I компонентом - 624 373 человек, II компонентом - 327 717 человек. Из них I дозой: подростки – 509 227, беременные женщины – 25 656, кормящие женщины – 80 038; II дозой: подростки – 266 763, беременные женщины – 15 804, кормящие женщины – 45 143.