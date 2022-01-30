+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 625 тысяч человек провакцинированы Pfizer в Казахстане

30 Января 2022 08:40
Поделиться:
Около 625 тысяч человек провакцинированы Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».

По данным МВК, 29 января 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинировано I компонентом - 624 373 человек, II компонентом - 327 717 человек. Из них I дозой: подростки – 509 227, беременные женщины – 25 656, кормящие женщины – 80 038; II дозой: подростки – 266 763, беременные женщины – 15 804, кормящие женщины – 45 143.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Популярное
1 Как лечить омикрон в домашних условиях
2 Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе
3 Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
4 Президент РК сравнил узбекских и казахстанских олигархов
5 Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
6 Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Читайте также
9475 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Вакцинация, ревакцинация и «омикрон»: в костанайском облздраве прокомментировали ситуацию
Как лечить омикрон в домашних условиях
Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе
Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
Президент РК сравнил узбекских и казахстанских олигархов
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив