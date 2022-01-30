Новости
Около 625 тысяч человек провакцинированы Pfizer в Казахстане
30 Января 2022 08:40
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».
По данным МВК, 29 января 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинировано I компонентом - 624 373 человек, II компонентом - 327 717 человек. Из них I дозой: подростки – 509 227, беременные женщины – 25 656, кормящие женщины – 80 038; II дозой: подростки – 266 763, беременные женщины – 15 804, кормящие женщины – 45 143.
Поделиться:
Популярное
5 Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Оставить комментарий
Читайте также
- Кызылординская область вышла из «красной» зоны по коронавирусу
- 393 казахстанца с ковидом находятся в тяжелом состоянии
- Сколько казахстанцев получили оба компонента вакцины от коронавируса
- 12 611 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 9475 человек заболели коронавирусом в Казахстане
- Вакцинация, ревакцинация и «омикрон»: в костанайском облздраве прокомментировали ситуацию
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн