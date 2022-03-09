Около 600 жителей Нур-Султана получили травмы в марте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова привели статистические данные о травматизме жителей Нур-Султана в марте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным научного центра, в марте с различными травмами обратились около 600 человек. Из них 300 человек травмировались на улице при гололеде.

Кроме того, 203 человека получили бытовые травмы, 10 - производственные, 63 – спортивные. Еще 14 человек пострадали в результате ДТП, и 5 - в результате криминальных действий.

Большая часть пострадавших из Алматинского района Нур-Султана – 377 человек; в Байконурском районе травмы получили 64 человека; в Есильском – 73, в Сарыаркинском районе – 82.