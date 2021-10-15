Около 600 тысяч доз вакцины поступило в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи и медики обеспокоены снижением темпов вакцинации и ростом числа инфицированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об ослаблении темпов вакцинации на брифинге говорил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов.

«В день всего 200-300 человек прививаются, что негативно сказывается на эпидемиологической ситуации. Если посмотреть на регионы с высокими темпами вакцинации – Туркестанская область, город Шымкент – то план, который они ставили до 30-го сентября, выполнили. Вирус там почти не распространяется. Ограничительные меры ослабили. Эти регионы находятся в «зеленой» зоне. Наша область уже более двух недель в «красной», - сказал А.Кушбасов.

Ограничительные меры в регионе ужесточили с 9-го октября. По словам санврачей, если ситуация будет ухудшаться, что наблюдается сейчас, то в области введут локдаун.

По словам заместителя управления здравоохранения Кумара Кусемисова, всего на 15 октября в регионе первый компонент вакцины получили 246 330 человек, или 66% от планируемого числа вакцинированных. Полный курс вакцинации прошли 227 854 человека, или 61% от плана. Всего же для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 374 тысячи жителей региона.

«Вакцины в регионе достаточно. Поступило 302 235 доз первого компонента вакцины и 296 235 – второго. Продолжаем разъяснительную работу по вакцинации среди населения. Медицинские работники вынуждены проводить подворовые обходы с этой целью. Все сознательное население уже привилось. Те, кто не привился – сомневающиеся и противники вакцинации. Отмечу, что чем больше невакцинированных останется, тем большую сферу распространения имеет вирус», - сказал К. Кусемисов.