Около 600 тыс. скрининговых исследований прошли жители Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках профилактических осмотров жители Карагандинской области прошли 595 тыс. консультаций и исследований. На эти скрининги было потрачено более 1,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала года в Карагандинской области было проведено больше 246 тыс. исследований, направленных на раннюю диагностику онкозаболеваний: маммография, цитологические/гистологические исследования и консультации специалистов.

Помимо этого средства были направлены на оплату профилактических осмотров школьников, флюорографические обследования населения и другие скрининги.

В общей сложности на оплату этих исследований Фондом медицинского страхования было выделено 1,5 млрд тенге.

Как говорят медики, всем казахстанцам начиная с 30 лет необходимо проходить скрининги на раннее выявление онкологических заболеваний, с 40 лет – болезней сердца, сахарного диабета и др. заболеваний. Делать это нужно регулярно, с периодичностью раз в 2-4 года в зависимости от возраста. Например, с 40 лет женщинам и мужчинам следует обследоваться на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы, онкопатологии. Женщинам с 30 лет также рекомендовано проверяться на рак шейки матки, а после 40 регулярно проходить маммографию. С 50 лет мужчины и женщины проходят обследование на раннее выявление колоректального рака.

«Хочется напомнить жителям области о важности профилактических обследований. Вовремя пройденное флюорографическое исследование, онкологический скрининг могут существенно повлиять на качество жизни человека в будущем. Потому как любое заболевание легче лечить на начальной стадии», - сообщила руководитель отдела карагандинского филиала Фонда медстрахования Светлана Щеткина.