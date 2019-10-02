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Около 600 тонн сельхозпродукции привезут карагандинцы на ярмарку в Нур-Султан

2 Октября 2019 19:00
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Около 600 тонн сельхозпродукции привезут карагандинцы на ярмарку в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередная сельскохозяйственная ярмарка в Нур-Султане состоится 5 и 6 октября с участием товаропроизводителей Карагандинской области, сообщает официальный сайт столичного акимата.

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Свою продукцию на ярмарке представят более 80 фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий из 9 районов и 4 городов Карагандинской области. На прилавках будет реализовано около 600 тонн товаров. Из них более 100 тонн мяса и мясных изделий, 5 тонн рыбы, 360 тыс. яиц, 15 тонн молочной продукции, 350 тонн картофеля, 95 тонн овощей и более 16 тонн другой продукции.

Вместе с тем, в рамках ярмарки состоится фестиваль бауырсака и кумыса, а творческие коллективы области представят концертную программу. Напомним, ярмарка будет проходить на площадке перед ТРЦ «Хан Шатыр» с 9 утра до 18:00 5 и 6 октября.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Карагандинская область,
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