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Около 600 столичных спортсменов примут участие в V Молодежных спортивных играх РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Марта 2021, 22:51
Около 600 столичных спортсменов примут участие в V Молодежных спортивных играх РК

НУР-СУЛТАН-ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте стартовали V молодежные спортивные игры Республики Казахстан. В составе столичной сборной около 600 спортсменов, которые примут участие в 32 видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Соревнования проходят раз в четыре года, в этом году спортсмены поборются за звание сильнейших в 36 видах спорта.

Комплексные соревнования, стартовавшие 10 марта, продлятся до августа.

594 спортсмена в составе сборной команды города Нур-Султана примут участие в 32 видах спорта. В том числе: пулевая стрельба, художественная гимнастика, вольная борьба, дзюдо, греко-римская борьба, спортивная гимнастика, спортивное скалолазание, стрельба из лука, современное пятиборье, баскетбол (юноши, девушки), бокс (муж., жен.), водное поло, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, стендовая стрельба, тяжелая атлетика, таеквандо, батутная гимнастика, велоспорт (шоссе), велоспорт (ВМХ), каратэ до, регби (муж), фехтование, велоспорт, велоспорт (МТБ) (трек), гандбол (жен), теннис, триатлон, академическая гребля.

Напомним, на Молодежных спортивных играх 2017 года сборная команда столицы заняла четвертое место в общем итоговом зачете.


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