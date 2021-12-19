Около 600 спортсменов приняли участие в турнире памяти Нуркена Абдирова в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прошёл 53-й республиканский турнир по греко-римской, вольной и женской борьбе памяти лётчика-героя Нуркена Абдирова, посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях приняли участие 592 сильнейших борца из всех регионов Казахстана. Это 335 вольников, 68 девушек и 189 «греков». Это очень престижный и популярный турнир. За занятое первое место в первенстве присваивается звание «Мастер спорта РК», за второе и третье – «Кандидат в мастера спорта».

Подготовку борцов нынешнего турнира оценил главный судья первенства Александр Мыцык. Будучи 17-летним спортсменом, он стал участником первого турнира имени Нуркена Абдирова. С тех пор выступал сначала в качестве спортсмена, потом тренера, и вот уже больше 20 лет - судья состязаний. По его словам, популярность и престиж соревнований остаются на самом высоком уровне.

«Этот турнир всегда имел большое значение для развития вольной борьбы не только в области, но и в республике. За несколько дней до турнира проходил чемпионат Казахстана, и многие титулованные спортсмены сразу после него приехали к нам. Спортивный уровень был очень высокий и количественный состав большой», – отметил Александр Мыцык.

Карагандинские спортсмены выступили достойно. Особо Александр Мыцык отметил ставших чемпионами 18-летнего Амангельды Еламана ( 57 кг) и 21-летнего Даулетхана Темирбаева (92 кг). В женской борьбе большое впечатление на судей произвела 16-летняя спортсменка Арина Исмаилова (65 кг). Она выиграла у взрослых спортсменок и выполнила норму мастера спорта. В весовой категории 76 кг отличилась 17-летняя Гулжаз Аимбетова. Девушка заняла первое место.

«Всех призёров не перечислить. Ребята выступили отлично. Мы с оптимизмом смотрим на развитие вольной борьбы в Карагандинской области. В регионе для этого есть всё: хороший резерв, база, спортсмены, тренеры, которые могут вывести на высокий результат», – сказал главный судья соревнований.

Впервые турнир памяти героя Великой Отечественной войны Нуркена Абдирова прошёл в 1961 году. Его организаторами являются основатель классической и вольной борьбы в Карагандинской области заслуженный тренер КазССР Шарип Харисов и заслуженный тренер КазССР Феликс Премильский.