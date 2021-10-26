Около 600 спортсменов приняли участие в Республиканском турнире по вольной борьбе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице завершился Республиканский турнир по вольной борьбе среди юниоров. Участие в нем приняло порядка 600 спортсменов со всех регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти Жаксылыка Ушкемпирова, провели во Дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова.

В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов со всех регионов страны. В течение двух дней юные борцы в возрасте от 6 до 13 лет боролись на ковре за звание чемпиона. Соревнования проходили среди юношей в 25 весовых категориях.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Нур-Султана Самат Ергалиев, директор Дворца единоборств имени Ж. Ушкемпирова Жандос Ушкемпиров, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Гюзель Манюрова, главный тренер национальной сборной по вольной борьбе Асет Серикбаев, серебряный призер чемпионата мира по вольной борьбе Нурлан Бекжанов, которые пожелали удачи будущим чемпионам.

Стоит отметить, что подобный турнир проводился в этом году впервые.

В общекомандном зачете с восемью золотыми медалями первое место завоевали юноши Акмолинской области.

Второе место - у Алматинской области, в копилке которой семь золотых медалей. Замкнули тройку лидеров спортсмены Жамбылской области с тремя золотыми медалями.

Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и благодарственными письмами.

Республиканский турнир организован городским управлением физической культуры и спорта и клубом «Qairat Top team».