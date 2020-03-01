Около 600 спортсменов принимают участие в зимней спартакиаде в Акмолинской области

ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Зерендинском районе Акмолинской области состоялось торжественное открытие XXXIV Зимней областной спартакиады «Хрустальный колос», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Поприветствовал участников соревнований председатель комитета по делам спорта и физической культуры и спорта Серик Сапиев, заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов.

В своей речи Серик Сапиев отметил особую динамику развития зимних видов спорта в Акмолинской области.

«От имени Министерства культуры и спорта РК хочу поприветствовать всех участников спартакиады. Акмолинская область всегда славилась своими именитыми спортсменами, в частности, зимних видах спорта. Желаю, чтобы данная традиция была продолжена. Пользуясь случаем, хочу также поздравить всех жителей с 85-летием Зерендинского района. Желаю, чтобы ваш регион процветал, благополучия и успехов всем. Всех молодых ребят призываю заняться спортом. Для этого здесь созданы все условия. Прославляйте ваш родной регион, пропагандируйте массовые виды спорта», - сказал Серик Сапиев.

Он решил поддержать акмолинских спортсменов, встал на лыжи и пробежал символические 2020 метров в рамках Зимней спартакиады «Хрустальный колос».

В свою очередь, Канат Идрисов пожелал всем участникам честной и справедливой борьбы, достойных побед.

Организатор спартакиады - акимат Акмолинской области.

Порядка 600 спортсменов из 17 районов и двух городов Акмолинской области в финальных гонках выступят по шести видам спорта. Ранее уже прошли соревнования по 3 видам спорта в программе спартакиады.

К слову, по итогам 2019 года количество занимающихся лыжными гонками в Акмолинской области составило более пяти тыс. человек.