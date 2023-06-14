Около 600 случаев заболевания энтеровирусной инфекции зарегистрировали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 5 месяцев этого года по городу Астане зарегистрировано 569 случаев заболевания энтеровирусной инфекции. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 42,4, в сравнении с анологичным периодом прошлого года заболеваемость выше в 1,8 раза или на 46 % (в 2022 году – 283 случаев, показатель - 22,9), сообщила главный санврач столицы Сархат Бейсенова, передает МИА «Казинформ».

По ее информации, за с начала года по возрастному составу наибольшая заболеваемость приходится на детей от 1 до 4 лет – 67,4 % (116 случаев) и детей до 1 года – 21,2 % (116 случаев), доля детей от 5 до 14 лет составила 8,7 % (49 случаев), старше 14 лет – 2,7 % (15 случаев).

По профессиональному составу преобладает удельный вес неорганизованных детей – 66 % (375 случаев), организованные дети составляют 20,3 % (116 случаев), школьники – 4,7 % (27 случаев).

В целях профилактики инфекционных заболеваний департаментом санэпидконтроля обеспечивается контроль качества питьевой воды и ведется мониторинг окружающей среды в открытых водоемах, ливнестоках, фонтанах и сточных водах. По результатам лабораторных исследований положительных находок не обнаружено.

Заболевание, вызываемое энтеровирусом входит в группу кишечных инфекций, который проникают в организм человека через слизистую пищеварительного тракта и верхних дыхательных путей. При попадании в кровь энтеровирус способен поражать различные органы, вызывая серьезные, иногда смертельные заболевания. Заболевание характеризуется подъемом температуры, появлением сыпи на коже рук и ног, на ладонях, стопах, отеком конечностей, возникновением язв в ротовой полости, во многих случаях сопровождается лихорадкой, головной болью, болями в брюшной области, тошнотой и рвотой. Инфекция может вызывать такие осложнения, как менингит, энцефалит, отек легких и паралич. В тяжелой форме энтеровирус может привести к летальному исходу.

Вирус распространяется в условиях антисанитарии. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро развивается при проревании воды открытых водоемов, и погибает при кипячении.

Вирус передается через воду, овощи, фрукты, пищевые продукты, грязные руки. Заражение чаще происходит при купании в водоемах и плавательных бассейнах, употреблении некипяченой недоброкачественной воды. В ряде случаев может передаваться и воздушно-капельным путем при большом скоплении людей

Специфического лечения от энтеровирусных инфекций как такового нет, лечение проводится симптоматическое. Основной мерой профилактики является соблюдение несложных, но очень эффективных мер профилактики - это мытье рук с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения домой (в гостиницу), перед началом игры с детьми и ухода за ними, употребляйте только доброкачественные продукты питания, так как бактерии и вирусы способны во многих продуктах не только сохранять жизнеспособность, но и активно размножаться. Неблагонадежны продукты, которые непосредственно перед употреблением не подвергаются термической обработке. Опасно для здоровья - пить воду из случайных источников и купаться в загрязненных и не предназначенных для этих целей водоемах. При малейшем подозрении на плохое качество воды употреблять ее только в кипяченом виде или бутилированнаую воду.