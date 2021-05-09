Около 600 саженцев берёзы высадили молодежь, волонтеры и спасатели в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае в рамках экологического проекта «Киелі Табиғат» проведена высадка 600 саженцев берёзы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Молодежный ресурсный центр Костанайской области совместно с сотрудниками УЧС города Костанай, волонтёрами штаба «Лига добра» и работниками Пригородного Лесничества на территории Костанайского района реализовали экологический проект «Киелі Табиғат» акции «Естелік саябақ». Собравшиеся высадили 600 саженцев берёзы на площади 0,5 гектар.

«Акция направлена на экологическое просвещение молодежи, повышение уровня экологического сознания и культуры, формирование устойчивых убеждений среди молодежи о необходимости бережного отношения к окружающей среде, создание экологических сообществ в каждом населенном пункте»,- сообщил руководитель молодежного ресурсного центра Абай Дуйсеков.

Акция, к слову, была организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.