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Около 600 призывников из СКО планируют отправить в армию

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Сентября 2022, 21:34
Около 600 призывников из СКО планируют отправить в армию

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Около шестисот юношей из Северо-Казахстанской области планируют отправить в армию во время осенней призывной кампании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сейчас в регионе комплектуется первая воинская команда для службы в пограничных войсках. Специалисты отмечают, что в работе с призывниками есть определенные сложности. Сотни потенциальных новобранцев находятся в розыске, многие не проживают по месту прописки. Из-за этих и других причин в прошлом сезоне был сильный недобор – около 130 человек.

«Основная задача – подведение итогов весеннего призыва, какие были недостатки. В осеннем призыве, чтобы этого не допускали. Основное по Северо-Казахстанской области – несвоевременная отправка команд, очень малое количество, это был недобор», - прокомментировал начальник управления планирования департамента Генштаба ВС РК Канатбек Мусаев.


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