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Около 600 правонарушений за сутки выявили в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
10 Ноября 2022, 20:56
Около 600 правонарушений за сутки выявили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках профилактического мероприятия «Правопорядок» в Костанайской области выявлено 582 правонарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории области с 9 по 11 ноября проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в котором задействовано более тысячи сотрудников полиции.

«За сутки стражами порядка выявлено 582 правонарушения, из них за распитие спиртных напитков в общественных местах к административной ответственности привлечен 151 правонарушитель. Выявлено более 20 фактов нарушения тишины. По статье 482 за незаконное приобретение, передачу и хранении оружия к ответственности привлечены 4 человека»,- сообщили в полиции.

За превышение скорости в области выявлены 27 водителей, к ответственности привлечены 70 пешеходов.

Также задержаны 4 преступника, находившихся в розыске, раскрыто 11 преступлений.

Ранее сообщалось, что в Костанае при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была изъята крупная партия наркотиков – более 20 кг марихуаны.


Костанайская область   Борьба с преступностью  
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