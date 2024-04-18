Около 600 полицейских круглосуточно обеспечивают безопасность затопленных домов в ЗКО

В Западно-Казахстанской области 580 полицейскими организовано круглосуточное патрулирование с целью обеспечения безопасности имущества затопленных домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

С начала периода паводков, сотрудники департамента полиции Западно-Казахстанской области несут службу в усиленном режиме. Ежедневно по области на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступают на службу 580 сотрудников полиции.

В населенных пунктах, где произошло подтопление домов, для защиты имущества граждан сотрудниками полиции организовано круглосуточное дежурство. На сегодня фактов мародерства не зарегистрировано.

Кроме того, для временного хранения у 234 эвакуированных жителей изъято 317 единиц гражданского оружия. Изъятое оружие находится в отделах полиции.

Всего в противопаводковых работах задействовано 152 единицы служебной техники органов внутренних дел, из них 136 единиц служебной техники департамента полиции ЗКО, 380 военнослужащих и 16 единиц техники воинской части 5517 Национальной гвардии РК, 300 военнослужащих из воинской части 6506 города Шымкента Нацгвардии РК, 200 сотрудников из воинской части 5547 города Кызылорды Нацгвардии РК.

Кроме того, 400 сотрудников полиции находятся в резерве. Сотрудники органов внутренних дел участвуют в аварийно-спасательных работах, эвакуируют жителей, отгоняют скот, оказывают помощь в выгрузке песка, возведении берегоукрепительных сооружений. Сотрудники полиции оборудованы необходимыми средствами для работы в условиях паводка по эвакуации граждан на затопленных территориях.