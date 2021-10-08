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    21:00, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Около 600 павлодарцев наказали за нарушение правил выпаса скота

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полиция наказала около 600 человек за нарушение правил выпаса скота, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года полицейскими области выявлено более 719 фактов бродячего скота. За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных порядка 600 правонарушителей привлечены к ответственности», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    Там добавили, что полицейские занимаются предупреждением бесконтрольного выпаса скота, выявляют владельцев бродячего скота и привлекают их к административной ответственности для профилактики аварий с участием животных.

    «По статье 615 КРКоАП («Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» - авт.) за нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения выявлено 69 граждан», - дополнили в пресс-службе ДП.

    С начала 2021 года на штрафные стоянки помещено свыше 10 тысяч голов скота.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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