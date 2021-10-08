Около 600 павлодарцев наказали за нарушение правил выпаса скота
«С начала года полицейскими области выявлено более 719 фактов бродячего скота. За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных порядка 600 правонарушителей привлечены к ответственности», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.
Там добавили, что полицейские занимаются предупреждением бесконтрольного выпаса скота, выявляют владельцев бродячего скота и привлекают их к административной ответственности для профилактики аварий с участием животных.
«По статье 615 КРКоАП («Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» - авт.) за нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения выявлено 69 граждан», - дополнили в пресс-службе ДП.
С начала 2021 года на штрафные стоянки помещено свыше 10 тысяч голов скота.