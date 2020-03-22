Около 600 пассажиров с международных рейсов изолировали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала о 577 госпитализированных на карантин пассажиров с международных авиарейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С введением ЧП в Нур-Султане принято решение об изоляции всех граждан, прибывающих в международный аэропорт города. 22 марта 596 пассажиров 6 рейсов, прибывших в столицу, изолированы. Это рейсы Дубай, Токио, Минск, Москва, Лондон, Стамбул», - сообщила Сауле Кисикова на брифинге в Управлении.

Из них, по ее словам, 577 или 97 % госпитализированы в карантинный стационар для проведения лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции.

«По результатам анализов будут приняты решения о дальнейшем переводе их на домашний карантин или при выявлении коронавируса о госпитализации в инфекционный стационар. 12 госпитализированы сразу с аэропорта в провизорный стационар. Это лица из стран категории 1 А на 14 дней», - отметила глава горздрава.



