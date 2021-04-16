Около 600 осужденных привили от КВИ в карагандинских колониях

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Прививочная кампания проводится в тюрьмах Карагандинской области. Только за первые сутки в учреждениях региона получили вакцину 548 осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 февраля текущего года в Казахстане началась вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Данная кампания не обошла стороной и лиц, содержащихся в местах лишения свободы. На территории Карагандинской области дислоцировано 10 учреждений, в которых отбывают уголовное наказание порядка 4000 осужденных.

Одним из первых начали вакцинировать осужденных женщин, содержащихся в учреждении АК-159/9 в поселке Коксу. Только за первые сутки в Карагандинской области вакцину получили 228 осужденных женщин и 320 мужчин.

«Врачом терапевтом от поликлиники по территориальному закреплению с осужденными проводится разъяснительная работа, доводится полная информация о прививочном препарате. Также проводится анкетирование. Прививаемый подписывает добровольное согласие или отказ. Процедура состоит из двух этапов с интервалом в 21 день. Перед проведением вакцинации против Covid-19 проводится медосмотр. Привитые в течение 30 минут находятся под наблюдением в медицинской части», - сообщила заместитель начальника по лечебно-профилактической работе ДУИС по Карагандинской области полковник юстиции Клара Хасенова.