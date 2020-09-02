Около 600 объектов возобновили деятельность в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о количестве объектов, возобновивших свою деятельность в рамках смягчения карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным акима, озвученным в прямом эфире программы «Акимат Live» на телеканале «Алматы», с 31 августа в Алматы возобновили деятельность 579 объектов, где насчитывается 13,1 тысячи рабочих мест. В том числе:
религиозные объекты (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий) – 600 рабочих мест;
объекты культуры (до 5 кв. м на посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее двух метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок) – 6,2 тыс. рабочих мест;
бассейны (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв. м. зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись) – 1,7 тыс. рабочих мест;
тренажерные залы (до 5 кв. м на посетителя, предварительная запись) – 2,8 тыс. рабочих мест;
спортивные комплексы (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв. м на посетителя) – 1,3 тыс. рабочих мест;
особо охраняемые природные территории: государственные национальные природные парки, заповедники, резерваты и прочие (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2 метров, в масках) – 300 рабочих мест;
возобновлено движение пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних, внутриобластных автобусов/микроавтобусов – 200 рабочих мест.
С начала отмены ЧП и послаблений карантинного режима возобновили деятельность 188 тысяч предприятий, в которых занято порядка 855 тысяч рабочих мест.
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