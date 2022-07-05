5 Июля 2022 21:30

Около 600 нарушений миграционного законодательства выявили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На днях сотрудники полиции во время несения службы в Кордайском районе выявили факт умышленного незаконного пересечения государственной границы Республики Казахстан. Установлено, что у 28-летней уроженки Кыргызстана отсутствует информация о прибытии на территорию Казахстана. Со слов подозреваемой, в марте 2020 года в пункте пропуска КПП «Карасу АВТО» при помощи неустановленного лица она пересекла государственную границу без регистрации в базе», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Начато досудебное расследование по статье 392 части 1 Уголовного Кодекса РК (Умышленное незаконное пересечение Государственной границы).

«С начала оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал», проходившего с 27 июня по 4 июля, стражи порядка зарегистрировали около 600 фактов нарушений миграционного законодательства и четыре уголовных дела. Вместе с тем, 185 иностранцев решением суда выдворены за пределы страны. Им закрыт въезд на территорию Казахстана на пять лет», - проинформировал начальник управления миграционной службы департамента полиции Жамбылской области Арман Турдалиев.