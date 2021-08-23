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вчера 21:12
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Около 600 молодых офицеров участвуют в сборах Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах Казахстана завершаются сборы, которые, начиная с мая, в соответствии с графиком, проходят около 600 молодых офицеров – выпускников военных высших учебных заведений и военных кафедр вузов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
В частности, в учебном центре в п. Тлендиева были организованы сборы более 100 молодых офицеров Десантно-штурмовых войск. По словам командующего войсками генерал-майора Мереке Кучекбаева, основная цель сборов состоит в том, чтобы быстрее адаптировать молодых офицеров к условиям службы, дать единые теоретические и практические знания на пути их становления как командиров.
Развернуты специальные учебные места. Занятия проводят опытные военнослужащие.
Военнослужащие изучают особенности работы с подчиненным личным составом, обслуживания штатного вооружения и военной техники. Лейтенанты на практике демонстрируют знания, полученные ими в военных учебных заведениях. Отдельный цикл касается изучения морально-психологических качеств подчиненных солдат и сержантов.
По информации Минобороны РК, итогом занятий станут сдача контрольных зачетов по предметам обучения и определение готовности офицеров к выполнению обязанностей в соответствии с занимаемой должностью. Каждому военнослужащему будет дана оценка и рекомендации для успешного продолжения воинской службы.
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