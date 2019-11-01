Около 600 млрд тенге будет инвестировано в экономику Актюбинской области до конца года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Около 600 млрд тенге инвестиций планируется привлечь в экономику Актюбинской области до конца текущего года. Об этом говорили на очередном заседании регионального совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестклимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Ондасын Уразалин отметил, что в рамках выполнения поручения Главы государства по привлечению инвестиций принимаются все необходимые меры, уже к 2024 году уровень инвестиций планируется довести до 30%.

Благодаря благоприятному инвестиционному климату в регионе работают более 900 иностранных компаний из Турции, Китая, Южной Кореи, Германии, Нидерландов и других стран. Актюбинская область является лидером по объему обрабатывающей промышленности среди регионов Казахстана, снижая сырьевую зависимость.





В текущем году планируется ввести 25 новых инвестиционных проектов стоимостью 140 млрд тенге.

По итогам 9 месяцев 2019 года объем инвестиций в экономику области составил 371,6 млрд тенге, или 102,3%.





«До конца текущего года в экономику региона будет инвестировано порядка 600 млрд тенге, к 2020 году - 800 млрд тенге, к 2024 году - 1,6 трлн тенге. Перед нами стоит задача усилить работу по повышению экономического потенциала, привлечению отечественных и иностранных инвесторов, созданию рабочих мест и расширению налогооблагаемой базы.

В этой связи отраслевым управлениям, региональному представительству «Kazakh Invest», АО «СПК «Актобе» необходимо усилить работу по привлечению инвестиций в различные сектора экономики», - обозначил Ондасын Уразалин.