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Около 600 мероприятий проведут в Астане в честь Дня госсимволов

Автор:  
Анеля Касымова
1 Июня 2023, 12:40
Около 600 мероприятий проведут в Астане в честь Дня госсимволов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Акимат Астаны готовится к проведению Дня государственных символов, который отмечается ежегодно в Казахстане 4 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В столице проведут около 600 имиджевых мероприятий. Это в три раза больше, чем в предыдущие годы. Пройдут различные конкурсы, в том числе научные, художественные и музыкальные, акции по раздаче флагов, встречи, семинары, праздничные концерты и парады.

«На светодиодных экранах на улицах и площадях, в торговых центрах, общественном транспорте и аэропортах будут демонстрироваться аудио- и видеоролики о государственных символах, а также будут организованы массовые челленджи «Поддержи флаг Казахстана», «Мой флаг – моя гордость» среди жителей столицы», - сообщила заместитель руководителя Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Айгерим Молдабаева во время пресс-конференции в Службе коммуникаций города.

Она отметила, что акимат на постоянной основе контролирует соблюдение требований закона «О государственных символах РК». Реализация государственной политики по уважению и популяризации государственных символов будет планомерно продолжена.


Астана   Общество   Госсимволы РК   День госсимволов РК  
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