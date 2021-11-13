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Около 600 квартир, незаконно сдаваемых в аренду, выявили в Актобе

13 Ноября 2021 16:43
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Около 600 квартир, незаконно сдаваемых в аренду, выявили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» полицейские выявили 557 фактов незаконной сдачи в аренду квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

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ОПМ «Участок» проводится с 1 сентября по 1 декабря. За два месяца участковые инспектора полиции провели свыше 219 тысяч обходов, в том числе более 115 тысяч квартир многоэтажных домов и 103 тысячи частных домов.

«За два месяца с начала ОПМ «Участок» было выявлено 557 фактов сдачи жилья в наем без регистрации в налоговых органах, по всем фактам информация направлена в налоговые органы для принятия мер административного характера к владельцам данного жилья», - говорит старший инспектор МПС ДП Актюбинской области Асылхан Бекбосынов.

Поставлено на учет в полицию 814 лиц, в том числе допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений - 741.

В рамках ОПМ также проводится проверка граждан, имеющих огнестрельное оружие. В частности, было проверено 6706 владельцев, где за нарушение правил хранения оружия привлечено 81 гражданин, имеющие огнестрельное оружие. При этом из незаконного оборота изъято 25 единиц оружия.

Также в полицию было доставлено 454 несовершеннолетних за бродяжничество и попрошайничество, из которых 21 помещены в Центр адаптации несовершеннолетних, а 56 родителей были привлечены за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

«По месту жительства проверено более 1200 иностранных граждан, из которых за нарушение миграционного законодательства в административном порядке задержано 90 граждан дальнего и ближнего зарубежья. За нарушения миграционного законодательства выдворено за пределы государства 13 граждан СНГ, сокращены сроки пребывания в РК 3 гражданам, помещены в приемник распределитель 9 лиц», - добавляет Асылхан Бекбосынов.

Всего к административной ответственности привлечено 12925 правонарушителей, в том числе за распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в пьяном виде - 1456, за мелкое хулиганство – 541, за проживание без регистрации - 2345. За допущение регистрации физических лиц, которые фактически у них не проживают, привлечено 17 собственников жилья.


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#Актюбинская область   #Жилье   #Общество  
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Автор:

Самал Ендибаева

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