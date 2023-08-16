Около 600 дорожных знаков установили около школ в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские проверили перед началом нового учебного года состояние улично-дорожной сети около образовательных учреждений региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, стражи порядка региона провели перед началом нового учебного года ряд мероприятий по обследованию улично-дорожной сети и проанализировали аварийность вблизи школ.

«Сотрудниками административной полиции, в целях недопущения детского дорожно-транспортного травматизма, проведено более 500 обследований, с выдачей предписаний на устранение недостатков, влияющих на дорожную безопасность. Особое внимание уделяется наличию пешеходных переходов их техническому оборудованию и соответствию требованиям. Дорожная разметка, подсветка активных знаков, ограждения, искусственное освещение – все эти элементы должны повысить безопасность юных пешеходов на участках дорожной сети в районах школ и дошкольных учреждений», - поделились в ведомстве.

Так, в области были установлены 25 пешеходных переходов, 584 дорожных знака, в том числе дорожной разметкой продублированы на проезжей части, 10 билбордов, 13 проекционных освещений, 89 макетов детей; 35 стробоскопов с маячками красно-синего цвета. Кроме того, 23 школы обустроены искусственным освещением, вблизи 10 пешеходных переходов нанесены шумовые полосы и вблизи 270 школьных пешеходных переходов нанесена дорожная разметка желто-белого цвета.

«Вместе с этим, по результатам обследований имеется необходимость в обустройстве 78 пешеходных переходов, 243 дорожных знаков, 129 искусственных неровностей, 20 информационных панно, вблизи 24 школ шумовых полосных на подходах к пешеходным переходам и 8 макетов детей», - добавили в ведомстве.