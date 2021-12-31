Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Около 600 домов разрушено в результате пожаров в Колорадо

    31 Декабря 2021, 20:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – Сотни домов разрушены, десятки тысяч человек эвакуированы в результате сильных природных пожаров в американском штате Колорадо, стремительно распространившихся из-за мощного ветра. Из прерии огонь перекинулся на города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Пожары быстро распространяются в округе Боулдер к северу от Денвера. Власти не исключают, что будут жертвы.

    Накануне около 30 тысяч человек в городах Луисвилл и Супериор к востоку от Скалистых гор и их окрестностях получили предписание немедленно покинуть свои дома. В Супериоре живет около 13 тысяч человек, в Луисвилле - более 18 тысяч.

    Огнем разрушено около 600 домов, а также отели, торговые центры и предприятия.

    По словам шерифа округа Боулдера Джо Пелле, стремительно распространяющийся пожар в прерии можно объяснить искрами от линий электропередачи и трансформаторов, снесенных сильным ветром и упавших на иссушенную засухой землю.

    Именно сочетание ураганного ветра, скорость которого достигала 169 км/ч, и сильной засухи в регионе привело к самым разрушительным лесным пожарам в современной истории штата.

    До сих пор самым мощным лесным пожаром в истории Колорадо был пожар 2013 года, когда были сожжены и разрушены 511 домов.

    Губернатор штата Джаред Полис объявил режим чрезвычайного положения и выразил надежду на то, что погода изменится и ветер утихнет. Чрезвычайное положение позволяет привлечь дополнительные ресурсы и деньги, а также мобилизовать национальную гвардию штата.

    Согласно прогнозу погоды, ослабление ветра ожидается в ближайшие часы, что должно позволить пожарным опережать своими действиями распространение огня.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия США Мировые новости Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай