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    14:29, 27 Май 2021 | GMT +6

    Около 600 человек незаконно прописал у себя в квартире житель столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские выявили квартиру общей площадью 43 квадратных метра, где было прописано около 600 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

    «В квартире общей площадью 43 квадратных метра было прописано порядка 600 человек. Предприимчивый хозяин жилья на постоянной основе регистрировал, фактически не проживающих в квартире людей. В отношении хозяина квартиры составлен административный протокол по статье 493 КобАП РК», - сообщили в пресс-службе ДП.

    За исключением членов семьи, все ранее прописанные в квартире были сняты с регистрации.

    Отметим, на территории столицы с 17 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие с целью предупреждения правонарушений в области миграции, таких как многочисленная регистрация лиц, по одному адресу. Сотрудниками миграционной службы проверено порядка 1200 адресов на предмет фактического проживания 53 тысяч лиц, зарегистрированных по месту жительства.

    В ходе мероприятия 53 собственников жилья привлечены к административной ответственности за допущения многочисленной регистрации лиц, фактически не проживающих по адресу регистрации.

    «Напоминаем жильцам и населению города, что на сегодняшний день существует обязанность собственников жилья регистрировать проживающих у них граждан, которая предусмотрена статьями 23, 24 Закона РК «О жилищных отношениях». Гражданам нет необходимости искать посторонних лиц, которые осуществляют регистрацию незаконно за денежное вознаграждение и снимают с регистрации без предупреждения. Достаточно требовать у собственников, сдающих жилье в наемосуществления, вашей регистрации. В случаях уклонения от обязанности вы вправе обращаться в компетентные органы (отделы миграционной службы УП районов г. Нур-Султана, управление миграционной службы ДП г. Нур-Султана) для урегулирования данного вопроса», - сообщили в пресс-службе.



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