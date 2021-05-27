Около 600 человек незаконно прописал у себя в квартире житель столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские выявили квартиру общей площадью 43 квадратных метра, где было прописано около 600 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

«В квартире общей площадью 43 квадратных метра было прописано порядка 600 человек. Предприимчивый хозяин жилья на постоянной основе регистрировал, фактически не проживающих в квартире людей. В отношении хозяина квартиры составлен административный протокол по статье 493 КобАП РК», - сообщили в пресс-службе ДП.

За исключением членов семьи, все ранее прописанные в квартире были сняты с регистрации.

Отметим, на территории столицы с 17 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие с целью предупреждения правонарушений в области миграции, таких как многочисленная регистрация лиц, по одному адресу. Сотрудниками миграционной службы проверено порядка 1200 адресов на предмет фактического проживания 53 тысяч лиц, зарегистрированных по месту жительства.

В ходе мероприятия 53 собственников жилья привлечены к административной ответственности за допущения многочисленной регистрации лиц, фактически не проживающих по адресу регистрации.

«Напоминаем жильцам и населению города, что на сегодняшний день существует обязанность собственников жилья регистрировать проживающих у них граждан, которая предусмотрена статьями 23, 24 Закона РК «О жилищных отношениях». Гражданам нет необходимости искать посторонних лиц, которые осуществляют регистрацию незаконно за денежное вознаграждение и снимают с регистрации без предупреждения. Достаточно требовать у собственников, сдающих жилье в наемосуществления, вашей регистрации. В случаях уклонения от обязанности вы вправе обращаться в компетентные органы (отделы миграционной службы УП районов г. Нур-Султана, управление миграционной службы ДП г. Нур-Султана) для урегулирования данного вопроса», - сообщили в пресс-службе.



