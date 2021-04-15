Около 60 жалоб на качество оказания госуслуг поступило от астанчан в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на положительные сдвиги, качество оказания госуслуг населению столицы оставляет желать лучшего. Таким мнением поделился исполняющий обязанности руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу Нур-Султану Роман Ким, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Госорганами столицы ежегодно оказывается порядка 10 млн государственных услуг. В период пандемии госорганы столицы оперативно переключились на оказание госуслуг в электронном формате. Так из общего объема оказанных госуслуг в электронном виде было оказано 85 %. При этом, местными исполнительными органами более 90 % услуг было оказано в электронном виде», - проинформировал и.о., руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы.

При этом, по его словам, в адрес департамента поступают жалобы. В прошлом году поступило 59 жалоб на качество оказания госуслуг государственными органами.

«Департаментом в этой связи проведено 39 проверок. Было выявлено 308 нарушений законодательства «О госуслугах». 68 рекомендаций было направлено в государственные органы. По итогам которых 23 сотрудников привлечены к различным видам дисциплинарных изысканий. Помимо этого, составлено 22 административных протоколов на должностных лиц госорганов Нур-Султана. Одним словом, несмотря на положительные сдвиги, качество оказания госуслуг населению столицы оставляет желать лучшего», - сказал Роман Ким.

В этой связи спикер внес свои предложения по решению данного вопроса.

«В первую очередь, услугодателям необходимо обратить внимание на работоспособность и доступность государственных услуг на портале Правительства. Полагаем, госорганам необходимо в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос совместно с уполномоченными органами и организациями устранить технические проблемы при оказании госуслуг. Агентством ежегодно проводится мониторинг по качеству оказания госуслуг в целом по стране. Согласно итогам за 2020 год город Нур-Султан, к сожалению, по качеству оказания госуслуг находится на последнем месте среди всех регионов. И это оценка граждан», - добавил Роман Ким.