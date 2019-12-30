Около 60 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими с начала ОПМ «Правопорядок» задержано около 60 водителей в состоянии алкогольного опьянения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

В преддверии праздничных дней столичными полицейскими совместно с общественными помощниками полиции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», которое продлится до 31 декабря.

Мероприятие проводится с целью обеспечения общественной безопасности, поддержания должного правопорядка на улицах и в общественных местах, усиления борьбы с преступностью и предупреждения преступлений и правонарушений на территории столицы.

Так, с начала ОПМ полицейскими раскрыто свыше 100 преступлений, задержано 11 преступников, находящихся в розыске, выявлено около 2800 административных правонарушений (из которых более 1300 нарушений - за проживание без регистрации либо без документов), порядка 330 фактов нарушения иностранцами правил пребывания в РК, более 150 фактов мелкого хулиганства и около 60 фактов управления транспортным средством водителями в состоянии алкогольного опьянения и т.д.