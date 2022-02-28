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Около 60 тысяч новых рабочих мест в сфере туризма хотят создать в Казахстане

28 Февраля 2022 12:08
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Около 60 тысяч новых рабочих мест в сфере туризма хотят создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На правительственном часе в Мажилисе министр культуры и спорта РК Даурен Абаев рассказал о возможностях международного университета туризма и гостеприимства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К 2025 году мы планируем создать около 60 тысяч новых рабочих мест в сфере туризма. Этому будет способствовать как реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов, так и активизация деятельности турбизнеса, которая позволит обеспечить занятость населения в различных отраслях экономики. Это повысит спрос на квалифицированные кадры», - сказал Даурен Абаев.

В этой связи он напомнил, что с 2020 года в городе Туркестане начал функционировать профильный Международный университет туризма и гостеприимства, в котором обучаются более 1 300 студентов по семи направлениям.

«Университет стал аккредитованным членом генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации Объединенных Наций (ЮНВТО) в декабре 2021 года. Налажено сотрудничество с ведущими вузами Турции, Франции, Португалии, Австрии, Венгрии и других стран. Сегодня университет становится отраслевым хабом для обмена передовым международным опытом успешной реализации дуального образования. Сейчас ведутся переговоры по открытию Академии ЮНВТО при университете, а также созданию научно-исследовательского центра ЮНЕСКО. Также рассматривается возможность открытия на базе университета филиалов ведущих зарубежных вузов по гостиничной отрасли», - добавил министр.

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#Правительство РК   #Туризм   #Мажилис   #Минкультуры   #Занятость   #Трудоустройство  
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Автор:

Серик Сабеков

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