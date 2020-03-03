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Около 60 тысяч кубометров снега вывезли из парков и скверов Караганды за месяц

3 Марта 2020 14:46
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Около 60 тысяч кубометров снега вывезли из парков и скверов Караганды за месяц

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде продолжается расчистка территорий от снега. За февраль из города было вывезено более 59 тысяч кубометров, передаёт МИА «Казинформ».

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Сотрудники управления парками культуры, отдыха и скверами продолжают расчищать от снежных заносов излюбленные места отдыха горожан. Из-за большого количества осадков они работают в две смены.

В феврале 2020 года парки расчищали 165 человек. В их распоряжении было 40 самосвалов, 12 погрузчиков, грейдер, шнекоротор и 15 тракторов.

Основная масса снега - 51 тысяча кубометров - была вывезена с 1 по 20 февраля. Еще 8232 кубических метра убрано из парков и скверов с 21 по 29 февраля.

Работы по расчистке города продолжаются.


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Ключевые слова: Карагандинская область,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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