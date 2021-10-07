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    08:19, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Около 60 тысяч казахстанцев продолжают лечение от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 октября лечение от КВИ продолжают получать 55 956 человек (48 352 КВИ+ и 7 604 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    И з них: в стационарах находится 9 562 пациента, на амбулаторном уровне – 46 394 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 747 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 206 пациентов, на аппарате ИВЛ – 124 пациента.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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