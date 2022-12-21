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Около 60 тысяч детей посещают детсады в Астане

21 Декабря 2022, 18:54
Около 60 тысяч детей посещают детсады в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос доступности дошкольного образования детям находится на особом контроле в столице. В городе функционируют 432 детских сада. Для обеспечения большего охвата воспитанников ежегодно число мест в образовательных учреждениях увеличивается. О проводимой в этом направлении работе на онлайн-брифинге рассказал заместитель акима Астаны Есет Байкен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На сегодня в Астане функционируют 432 дошкольных учреждения, в том числе 99 государственных, в которых воспитываются 31 464 ребенка, 330 частных детских садов, где обучается 26 171 ребенок.

Охват детей в возрасте от года до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением в столице составляет 81% или 58 129 человек.

По информации заместителя акима, в городе ведут активную работу по увеличению числа мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Так, в 2022 году создано три тысячи мест, в том числе:
- внедрен пилотный проект по дошкольному воспитанию и обучению с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг (ваучер) в частных детских садах на 200 мест;

- открыта пристройка к ясли-саду № 32 «Балдаурен» на 150 мест;

- в действующих детских садах открыты дополнительные группы на 320 мест (№ 71 «Мөлдір», № 76 «Әдемі», № 53 «Мерей», № 66 «Толагай», № 93 «Айгөлек», № 27 «Балауса»);

- в жилом массиве Жагалау введен в эксплуатацию детский сад на 290 мест;

- в 24 действующих дошкольных организациях открыты дополнительные инклюзивные группы для детей с особыми образовательными потребностями на 219 мест;

- в текущем году в детских садах сформированы группы на 1820 мест всех возрастов.

«В целях максимального охвата детей в следующем году по госзаказу планируется открыть еще около 10 тысяч дополнительных мест в детских садах», - сообщил Есет Байкен.


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