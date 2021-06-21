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    14:55, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Около 60 тысяч человек прошли полный курс вакцинации в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О ситуации с распространением коронавируса рассказали в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 13 новых случаев инфицирования. Из них семь, или 54%, с симптомами заболевания.

    Новые случаи инфицирования зарегистрировали в районе им. Г. Мусрепова – два, в Уалихановском районе и городе Петропавловске – по три, в Айыртауском районе – пять. У семи человек анализы отобрали по эпидемиологическим показаниям, у шести – с целью эпиднадзора.

    Всего в регионе с начала пандемии выявили 15 109 случаев инфицирования коронавирусом. В том числе 9 607 – с симптомами, 5 502 – бессимптомное носительство. Завозных случаев – 448, или 3% от общего числа.

    За минувшие сутки четыре лаборатории провели 789 ПЦР-исследований на коронавирус.

    Продолжается вакцинация населения против коронавируса. По данным пресс-службы управления здравоохранения, первый компонент вакцины получили 87 636 человек, полный курс вакцинации прошли 59 911 североказахстанцев. За неделю количество получивших первый компонент вакцины возросло на 5 064, оба компонента – на 8 696.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Вакцинация
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