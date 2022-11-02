Около 60 % населенных пунктов Жамбылской области обеспечены общественным транспортом

2 Ноября 2022, 18:50

2 Ноября 2022, 18:50

Около 60 % населенных пунктов Жамбылской области обеспечены общественным транспортом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Населенные пункты Жамбылской области испытывают нехватку регулярных автобусных сообщений, а качество обслуживания в общественном транспорте вызывает множество нареканий пассажиров. Как решить проблемы общественного транспорта в жамбылском регионе, обсудили на очередном совещании в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на аппаратном совещании под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова обсуждены вопросы улучшения качества работы общественного транспорта и увеличения количества автобусных маршрутов.

По информации руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бакытжана Жанибекова, в регионе действуют 38 автобусных маршрутов.

«Это 13 межобластных – в Алматы, Караганду, Астану, и 25 межрайонных автобусных маршрутов. Организованы межрайонные маршруты, соединяющие город Тараз и восемь районных центров, а также три маршрута, соединяющие два района. Кроме того, имеются 14 маршрутов между Таразом и населенными пунктами районов», - проинформировал спикер.

Он также отметил, что в сфере пассажирских перевозок на сегодня общественным транспортом обеспечено 220 из 371 населенного пункта в Жамбылской области, или 59,2 %.

«Для обеспечения населенных пунктов с численностью населения более 100 человек регулярными автобусными сообщениями, необходимо дополнительно открыть 54 внутрирайонных маршрута», - сказал Бакытжан Жанибеков.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов высказал ряд критических замечаний в адрес акимов районов и города Тараза по работе в сфере пассажирских перевозок.

На крайне низкое качество обслуживания в общественном транспорте чаще всего жалуются жители областного центра, подчеркнул глава региона.

Акимату города в кратчайшие сроки поручено наладить движение общественного транспорта в новом 15-м микрорайоне.

«До 2025 года все населенные пункты Жамбылской области должны быть обеспечены общественным транспортом», - сказал Нуржан Нуржигитов.