Около 60 нарушителей карантина привлекли к адмответственности за три дня в Нур-Султане
1 августа мониторинговые группы района Алматы выявили нарушения карантина в баре «Какие люди», ночном клубе «Анкара» и караоке клубе «Сова».
В Сарыаркинском районе не соблюдали карантин в кафе «Food mix», «Eliks», бане «Элитная» и рестобаре «Bruno».
5 нарушителей карантинных ограничений выявили в районе Есиль. Среди них – лаундж-бар «Teqila», караоке-бар «Adagio», ресто-бары «InForno», «VZЛЕТНЫЙ» и кафе «Слезы моих бывших». Заведения функционировали внутри помещения, принимая посетителей, несмотря на запрет на работу в выходные дни. К тому же не соблюдались соцдистанция и масочный режим.
Материалы, собранные в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.
Всего за минувшие выходные с 30 июля по 1 августа включительно в список нарушителей карантина попали 58 увеселительных заведений. При этом, не смотря на запрет на работу, за закрытыми дверями в некоторых кафе и ресторанах проводили кыз узату, дни рождения и юбилеи с участием десятков гостей.
Напомним, эпидобстановка в Нур-Султане остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют свыше 1300 случаев заражения КВИ, на больничные койки попадают до 300 человек со средним и тяжелым течением коронавируса. В этой связи жители и гости столицы, а также объекты предпринимательства должны неукоснительно соблюдать саннормы и требования карантинного режима, избегать мест массового скопления людей. Халатное отношение и игнорирование ограничительных мер может привести к новому всплеску заболеваемости.