Около 60 нарушителей карантина привлекли к адмответственности за три дня в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают выявлять нарушителей карантина среди объектов предпринимательства. Ежесуточно они проверяют свыше 100 заведений, выявляют десятки нарушений саннорм. Так, в минувшее воскресенье к адмответсвенности за несоблюдение ограничительных мер привлекли 12 объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

1 августа мониторинговые группы района Алматы выявили нарушения карантина в баре «Какие люди», ночном клубе «Анкара» и караоке клубе «Сова».

В Сарыаркинском районе не соблюдали карантин в кафе «Food mix», «Eliks», бане «Элитная» и рестобаре «Bruno».

5 нарушителей карантинных ограничений выявили в районе Есиль. Среди них – лаундж-бар «Teqila», караоке-бар «Adagio», ресто-бары «InForno», «VZЛЕТНЫЙ» и кафе «Слезы моих бывших». Заведения функционировали внутри помещения, принимая посетителей, несмотря на запрет на работу в выходные дни. К тому же не соблюдались соцдистанция и масочный режим.

Материалы, собранные в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Всего за минувшие выходные с 30 июля по 1 августа включительно в список нарушителей карантина попали 58 увеселительных заведений. При этом, не смотря на запрет на работу, за закрытыми дверями в некоторых кафе и ресторанах проводили кыз узату, дни рождения и юбилеи с участием десятков гостей.

Напомним, эпидобстановка в Нур-Султане остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют свыше 1300 случаев заражения КВИ, на больничные койки попадают до 300 человек со средним и тяжелым течением коронавируса. В этой связи жители и гости столицы, а также объекты предпринимательства должны неукоснительно соблюдать саннормы и требования карантинного режима, избегать мест массового скопления людей. Халатное отношение и игнорирование ограничительных мер может привести к новому всплеску заболеваемости.