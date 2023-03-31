Около 60 молодых сотрудников пополнили ряды костанайской полиции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Встреча молодых полицейских и наставников прошла в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылок на пресс-службу ведомства.

В мероприятии приняли участие полицейские, которые работают менее одного года и коллеги со стажем работы, задача которых - адаптировать молодых специалистов к службе в полиции.

В департаменте полиции Костанайской области и его территориальных подразделениях проходят службу 188 молодых сотрудников, из которых 67 —прибыли на службу из высших учебных заведений, остальные 121 – это выпускники учебных центров.

Жанат Бекмагамбетов один из новобранцев, который пошел по стопам своего отца, ветерана внутренних дел РК.





«Мой отец работал в полиции, сейчас он на пенсии. С детства думал, что должен продолжить его профессиональный путь. Считаю профессию престижной»,- отметил Жанат Бекмагамбетов.

В Департаменте полиции Костанайской области также работает более 600 женщин-сотрудников. Ганна Сосновская – одна из молодых специалистов, которая будет работать следователем в управлении полиции города Рудного.

Всего ряды костанайской полиции пополнили 59 молодых сотрудников – это 54 выпускника учебного центра Костанайской Академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 4 - Карагандинской академии МВД РК им.Б. Бейсенова и 1 выпускник - Алматинской академии МВД РК М. Есболатова.