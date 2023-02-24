Около 60% многоэтажек в районах СКО не имеют центрального теплоснабжения

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В районах Северо-Казахстанской области из 690 многоквартирных жилых центральное теплоснабжение имеют только 279. На брифинге и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павел Шилов рассказал о темпах восстановления центрального отопления в районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2019-го по 2022-й годы подключили 115 многоквартирных жилых домов. В этом году планируется подключить семь многоэтажек в двух районах. Из средств областного бюджета в прошлом году начата реализация проекта «Строительство сетей теплоснабжения в Мамлютском районе», который является переходящим на этот год», - проинформировал П. Шилов.

Он добавил, что планируется реализация еще четырех проектов по теплоснабжению на сумму 6,9 млрд тенге.

«Принимаемые меры позволят обеспечить стабильным теплоснабжением 72 многоэтажных жилых дома, 460 частных домов и дополнительно подключить 25 объектов социальной сферы», - сказал П. Шилов.