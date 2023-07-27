Около 60 млрд тенге в виде дополнительной помощи получат медорганизации от ФСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца июля дополнительное финансирование будет распределено по всем регионам. При этом 5,2 млрд тенге будут направлены на поддержку медицинских организаций Кызылординской области. Об этом в ходе встречи с медицинским сообществом рассказал глава Фонда социального медицинского страхования Сабит Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.



На сегодняшний день кредиторская задолженность является общей проблемой для всех регионов. В целом, долговая нагрузка по Казахстану составила около 87 млрд тенге, из которых 4,4 млрд приходятся на 20 государственных медорганизаций Кызылординской области.

Как отметил в ходе встречи с медицинским сообществом и главными врачами Сабит Ахметов, решение данного вопроса не входит в прямую компетенцию Фонда, но помощь со стороны ФСМС все же будет оказана. До конца июля на все регионы планируется выделить дополнительное финансирование – порядка 60 млрд тенге, из которых 5,2 млрд будут направлены в филиал Фонда по Кызылординской области для дальнейшего распределения по медицинским организациям.

Кроме этого, Фондом совместно с Министерством здравоохранения будет рассмотрен вопрос о полном или частичном фондодержании. Это метод подушевой оплаты услуг амбулаторно-поликлинического звена за каждого прикрепленного человека. Но для этого необходимо провести полный анализ потребления и подготовить соответствующие расчёты. Это станет возможным только после полной цифровизации и автоматизации всех бизнес-процессов и интеграции данных со всех медицинских информационных систем в единую базу. В этом направлении, как отметил Глава Фонда, Минздравом уже проводится большая работа. В частности, готовится единая платформа eDensaulyq, которая должна запуститься уже к январю 2024 года.

Также планируется пересмотреть тарифы по отдельными видам медуслуг критически важных направлений медицинской помощи.

Перед главными врачами тем временем стоит задача – выстроить правильно свои бизнес-процессы и найти внутренние резервы для выравнивания ситуации по кредиторской задолженности, к примеру, через оптимизацию штата и своих расходов, но не в ущерб качеству медицинской помощи.