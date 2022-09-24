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Около 60 млн тенге штрафа заплатит компания за нефтяные отходы в Мангистауской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
24 Сентября 2022, 18:46
Около 60 млн тенге штрафа заплатит компания за нефтяные отходы в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экологии по Мангистауской области озвучены результаты внеплановой проверки ТОО «VOID» по жалобам жителей Каракиянского района Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данная проверка была на особом контроле у Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

После жалоб местных жителей, экологи выехали на место. Визуальный осмотр подтвердил повреждение территории розливом нефтяных отходов. Специалистами лаборатории отобраны пробы грунта для исследования. На основании результатов проб экологи произвели расчет причиненного ущерба для принятия мер в соответствии с законодательством.

«В деятельности предприятия выявлены грубые нарушения экологического законодательства. По итогам проверок были наложены административные взыскания. Установлено, что ТОО нарушены требования Экологического Кодекса Республики Казахстан, предусмотренные статьями 87, 106, 238 и 320. За указанные правонарушения компанию привлекли к административной ответственности по четырем статьям КоАП РК. Размер штрафа в доход государства составляет 59 млн 728 тыс тенге», - сообщили в ведомстве.


Экология   Мангистауская область   Нефть  
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