Около 60 млн тенге сэкономили на сокращении служебного автопарка в акимате Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Около 60 млн тенге сэкономили на сокращении количества служебных автомобилей в аппарате акима Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы облакима.

Распоряжением акима Павлодарской области от 29 января 2021 года переутверждены лимиты количества служебных автомобилей для обслуживания местных исполнительных органов.

«В частности, количество автомобилей для аппарата акима области снизилось с 17 до 11, экономия составила около 60 млн тенге. Таким образом, информация о расходах на транспортное обслуживание аппарата акима Павлодарской области в размере 138 млн тенге является неактуальной и уже не соответствует действительности», - отметили в пресс-службе.

Здесь напомнили, что в этом году для передачи ТОО «Автохозяйство Павлодарской области» в конкурентную среду оно включено в республиканский Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. Процедуры реализации предприятия запланированы на 2022 год посредством портала Реестра государственного имущества.

Отметим, во время расширенного заседания Правительства 26 января 2021 года Президент Казахстана указал на значительные траты на содержание автопарка для руководства центральных госорганов.

«Значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных госорганов. Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется более 6 млн тенге в год», - заявил Касым-Жомарт Токаев.