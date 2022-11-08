Около 60 кг марихуаны изъяли у жителя Жамбылской области

МЕРКЕ. КАЗИНФОРМ - Около 60 кг марихуаны изъяли полицейские у 46-летнего жителя Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при реализации оперативной информации задержали 46-летнего жителя Меркенского района. Во время обыска по месту проживания задержанного на чердаке дома обнаружено 10 мешков с марихуаной высушенной общим весом более 57 кг.

Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания Меркенского района.

По факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Фото: polisia.kz