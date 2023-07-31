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    11:52, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Около 60% домов пока не готовы к отопительному сезону в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске многоэтажные жилые дома готовятся к предстоящему отопительному сезону. В акимате области сообщили, что в этом году темпы гораздо выше прошлогодних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на 31-е июля опрессовку системы отопления провели в 43% домов. За аналогичный период прошлого года готовность домов к проведению отопительного сезона составляла 31%.

    «По плану - подготовку многоэтажных жилых домов к отопительному сезону планируется завершить к 15-му сентября. Начало отопительного сезона – в зависимости от погодных условий, ориентировочно 1-го октября. Подготовка к отопительному сезону находится на постоянном контроле. Еженедельный отчет направляется в Администрацию Президента и в Министерство индустрии и инфраструктурного развития», - добавили в управлении.

    Всего в Петропавловске – 1 123 многоэтажных жилых дома.


    Теги:
    Акимат Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Отопительный сезон Петропавловск
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