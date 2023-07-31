Около 60% домов пока не готовы к отопительному сезону в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске многоэтажные жилые дома готовятся к предстоящему отопительному сезону. В акимате области сообщили, что в этом году темпы гораздо выше прошлогодних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на 31-е июля опрессовку системы отопления провели в 43% домов. За аналогичный период прошлого года готовность домов к проведению отопительного сезона составляла 31%.

«По плану - подготовку многоэтажных жилых домов к отопительному сезону планируется завершить к 15-му сентября. Начало отопительного сезона – в зависимости от погодных условий, ориентировочно 1-го октября. Подготовка к отопительному сезону находится на постоянном контроле. Еженедельный отчет направляется в Администрацию Президента и в Министерство индустрии и инфраструктурного развития», - добавили в управлении.

Всего в Петропавловске – 1 123 многоэтажных жилых дома.