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    20:20, 02 Март 2021 | GMT +6

    Около 60 детей получили бесплатное лечение в столичном реабилитационном центре «Қамқорлық»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный реабилитационный центр «Қамқорлық» стал местом реабилитации детей с особыми потребностями. Лечение здесь проводится бесплатно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    «Наш центр предназначен для детей с неврологическими патологиями. К пациентам применяется специальный мультидисциплинарный подход. Кроме таких специалистов, как невропатолог, реабилитолог, с детьми занимаются психологи, дефектологи. Также есть механотерапия, соляная шахта, шунгитовая комната», - рассказала заместитель директора по медицинской части центра «Қамқорлық» Асель Шаймердинова.

    По ее словам, медицинское учреждение рассчитано на 50 посещений по типу дневного стационара. Каждый пациент лечится в течение 21 дня. Всего за год реабилитационный центр может пролечить около 600 детей. Этот центр является новым образцом для развития доступной реабилитации в столице.
    Напомним, реабилитационный центр «Қамқорлық» открылся на базе городской детской больницы №1 при поддержке Елбасы, Фонда Первого Президента и «Самрук-Казына».

    Акимат города Нур-Султан уделяет особое внимание созданию условий для людей с ограниченными возможностями. В прошлом году в городе открылся ряд реабилитационных центров. Эта работа будет продолжена и в этом году.


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    Здравоохранение Астана
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