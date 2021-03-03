Около 60 детей получили бесплатное лечение в столичном реабилитационном центре «Қамқорлық»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный реабилитационный центр «Қамқорлық» стал местом реабилитации детей с особыми потребностями. Лечение здесь проводится бесплатно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Наш центр предназначен для детей с неврологическими патологиями. К пациентам применяется специальный мультидисциплинарный подход. Кроме таких специалистов, как невропатолог, реабилитолог, с детьми занимаются психологи, дефектологи. Также есть механотерапия, соляная шахта, шунгитовая комната», - рассказала заместитель директора по медицинской части центра «Қамқорлық» Асель Шаймердинова.

По ее словам, медицинское учреждение рассчитано на 50 посещений по типу дневного стационара. Каждый пациент лечится в течение 21 дня. Всего за год реабилитационный центр может пролечить около 600 детей. Этот центр является новым образцом для развития доступной реабилитации в столице.

Напомним, реабилитационный центр «Қамқорлық» открылся на базе городской детской больницы №1 при поддержке Елбасы, Фонда Первого Президента и «Самрук-Казына».

Акимат города Нур-Султан уделяет особое внимание созданию условий для людей с ограниченными возможностями. В прошлом году в городе открылся ряд реабилитационных центров. Эта работа будет продолжена и в этом году.