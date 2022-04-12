Около 6 тысяч трудовых разрешений выдано иммигрантам через ЦОНы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 3 месяца текущего года почти 56 тысяч мигрантов оформили регистрацию по месту жительства, снято около 24 тысяч человек. Об этом рассказал начальник столичного управления миграционной службы Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для улучшения качества предоставляемых государственных услуг и перевода их в электронный формат государственная услуга «Выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам» передана в ЦОНы города. Потенциальный трудовой иммигрант для получения разрешения на работу обращается в указанные ЦОНы, где созданы все необходимые условия: оформление страхового полиса, прохождение процедуры дактилоскопирования с использованием бескрасовых дактосканеров», - рассказал глава столичного управления миграционной службы.

С начала текущего года через ЦОНы выдано около 6 тысяч трудовых разрешений.

По словам спикера, принимаются последовательные меры по совершенствованию учёта граждан по месту жительства.

«Сегодня имеется возможность оформить регистрацию не только в ЦОНе или с домашнего компьютера, но также с мобильного телефона или планшета с помощью сервиса «мобильного правительства» (Egovmobile). За 3 месяца текущего года почти 56 тысяч человек оформили регистрацию по месту жительства, снято около 24 тысяч человек. Переход Системы документирования населения на код РКА (Регистрационный код адреса) позволил создать «Электронную домовую книгу». Благодаря этому наши сотрудники видят, сколько человек зарегистрировано по каждому конкретному адресу, если количество жильцов необоснованно большое – осуществляется проверка с выездом на место. Это позволило выявлять «резиновые квартиры» и принимать Департаментам полиции меры своевременного реагирования», - отметил А. Баймухамет.

Напомним, что также владельцы сами могут проверить на портале электронного правительства, кто зарегистрирован в их квартире.