Около 6 тысяч гектар земли озера Талдыколь готовят к благоустройству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На озере Талдыколь около 6 тысяч га земли готовят к благоустройству. Об этом рассказал руководитель управления управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан Нурлан Уранхаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зачем засыпать озеро под строительство, когда город находится посреди степи и нужно расширять город в сторону свободных участков земли, чтобы уменьшить нагрузку на существующую инфраструктуру. Если будут построены жилые комплексы на месте Малого Талдыколя, создастся еще большая нагрузка на следующие дороги и без того нагруженные», - спросила местный житель.

По словам руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан Нурлана Уранхаева, у нас нет озер Малый Талдыколь.

«На протяжении двух лет говорю об этом и общался с местными жителями и спрашивал: есть ли такие озера, были ли они исторически? Мало того, есть у меня подтверждающие космоснимки 76 года, на которых ясно видно, что есть озеро Талдыколь, и рядом ничего нет. Мне хотелось бы напомнить еще раз, что это накопитель сточных вод, накопитель таяния атмосферных осадков. Поэтому говорить о том, что это озеро Малый Талдыколь не стоит», - прокомментировал спикер.

По его словам, ведомство развивается в направлении, чтобы не повышать нагрузку на инфраструктуру города.

«Потому что планируется строительство двух газовых котельных, сети канализации, водоснабжения и электроснабжения. Мы об этом говорим на протяжении двух лет. Сегодня этот Малый Талдыколь так называемый практически весь высох, начинается эрозия земель. Моя коллега рассказала о предельных допустимых концентрациях фтора и других веществ. Здесь нет людей, которые хотели бы причинить какой-то ущерб местным жителям. Мы пытаемся сделать так, чтобы было лучше наоборот. На озере Талдыколь 5700 га земли готовим на благоустройство, речь идет именно об озере Талдыколь. Планируется построить места обучения для экологов. Мы планируем обустроить именно озеро, а не водно-болотное угодие», - добавил Нурлан Уранхаев.